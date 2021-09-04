Российские волейболисты выиграли серебро на Паралимпиаде в Токио

Сборная России проиграла в финале турнира по волейболу сидя Ирану

Сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные медали на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче отечественные спортсмены уступили команде Ирана со счетом 1:3. Чтобы пробиться в финал, россияне переиграли команду Бразилии. Последние уступили в борьбе за бронзовые медали сборной Боснии и Герцеговины. Сборная Ирана в седьмой раз завоевала золото Паралимпиады.

Ранее золото на Играх в Токио выиграли российские лучники. Отечественные параатлеты обыграли в финале турнира по стрельбе из лука команду Италии.

Теперь на счету отечественной сборной 36 золотых наград, 24 серебряных и 48 бронзовых медалей. Россияне занимают третью строчку в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. Лидируют китайские параатлеты. Британцы лишились математических шансов догнать китайскую сборную.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.