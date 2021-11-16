Бывший игрок сборной России посоветовал платить футболистам только за результат

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о негативном влиянии высокой заработной платы на игру отечественных футболистов. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Булыкин отметил, что из-за больших зарплат футболисты расслабляются и теряют мотивацию. По его мнению, россиянам мешает тот факт, что даже при плохой игре они получат приличные суммы. Для изменения ситуации Булыкин предложил провести реформу финансирования футболистов. «Сделали бы бонусную систему, зарплата — за результат», — посоветовал он.

Экс-футболист добавил, что введение потолка зарплат не поможет улучшить положение. «Это бесполезно, можно обходить разными схемами», — отметил Булыкин.

После неудачи сборной России в последнем матче отборочного тура хорватский экс-футболист Йерко Леко призвал россиян изменить философию игры. Он посоветовал футболистам играть не за деньги, а за семью и страну.

В октябре недовольство зарплатами футболистов высказал легкоатлет Сергей Шубенков. Спортсмен заявил, что хотел бы получать столько же денег, сколько футболисты национальной команды. При этом Шубенков отметил, что уровень дохода игроков, выступающих во втором по значимости дивизионе России — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сопоставим с заработками лучших отечественных легкоатлетов и составляет 300-400 тысяч рублей в месяц.