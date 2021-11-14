Жена футболиста сборной Украины назвала размер приемлемой зарплаты мужа

Анна Зубкова, жена полузащитника венгерского «Ференцвароша» и сборной Украины по футболу Александра Зубкова, рассказала о том, сколько должен зарабатывать ее муж. Интервью с ней опубликовано на канале «Великий футбол» в YouTube.

Приемлемой для себя Зубкова назвала сумму от десяти тысяч евро в месяц. По словам супруги игрока, на свои нужды она тратит около трех тысяч, при этом она не делает дорогих покупок.

Зубкова также отметила, что в последнее время задумалась о том, чтобы начать зарабатывать самой. Супруга игрока поделилась планами о запуске бренда одежды.

В составе сборной Украины 25-летний Зубков провел 17 матчей, в которых забил один мяч. За «Ференцварош» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне в активе хавбека пять матчей в чемпионате Венгрии, в которых он не отметился результативными действиями.