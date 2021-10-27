Украинец описал отказ от футбола в России фразой «за деньги любую не целую»

Украинский футболист Федецкий об отказе от работы в России: я за деньги любую не поцелую

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в интервью YouTube-каналу «Пряма Червона» заявил, что никогда не поедет работать в Россию.

«Будем хорошо жить, плохо — я в Россию не поеду. И мой сын не поедет играть в футбол в Россию, он сам мне об этом говорил. Я не тот человек, который за любые деньги любую поцелует», — такими словами описал свой отказ украинец. Он добавил, что ему поступало множество звонков от агентов с предложениями перейти в российские клубы с зарплатой в два миллиона рублей в год, однако он отказал им всем.

В апреле 2019 года Федецкий рассказал, что отказался от перехода в один из московских клубов в чемпионате России. Тогда он заявил, что хорошее финансовое предложение не заставит его «раздвинуть ножки и рвануть».

36-летний Федецкий выступал за несколько украинских клубов, а с 2016-го по 2017 год он защищал цвета немецкого «Дармштадта 98». В активе защитника более 50 матчей за сборную Украины.