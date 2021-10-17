Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Сельта
Виго
Сегодня
17:15 (Мск)
Севилья
Севилья
Испания - Примера • 9-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сегодня
18:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Англия - Премьер-лига • 8-й тур
Краснодар
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Уфа
Уфа
Россия - Премьер-Лига • 11-й тур
Наполи
Неаполь
Сегодня
19:00 (Мск)
Торино
Турин
Италия - Серия А • 8-й тур
Ювентус
Турин
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Рим
Италия - Серия А • 8-й тур
Марсель
Марсель
Сегодня
21:45 (Мск)
Лорьян
Лорьян
Франция - Лига 1 • 10-й тур
Барселона
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Валенсия
Валенсия
Испания - Примера • 9-й тур
Последние новости
Песков рассказал о пророческих заявлениях Путина
Минеев объяснил «бешеную функционалку» Исмаилова допингом
Еще один российский регион введет QR-коды из-за коронавируса
Посольство России прокомментировало гибель российских туристов в Албании
Названы продукты для поддержания тонуса осенью
Жители российского региона пожаловались на скульптуру «уродцев»
В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи Путина с Зеленским
В Кремле рассказали о просчетах западных политиков
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 
Новости партнеров

Украинский футболист оправдался за выступления в России

Бывший игрок «Амкара» Олег Мищенко не жалеет, что оставил чемпионат Украины ради РПЛ
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

Бывший полузащитник «Амкара» Олег Мищенко признался, что не жалеет, что покинул чемпионат Украины и отправился в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит украинский Fanday.

32-летний украинец, который уже завершил профессиональную карьеру, оправдался за выступления в России. «РПЛ на десять голов выше, чем наш чемпионат. Это факт. Пускай наша сборная сильнее. Да, когда-то наша лига была впереди, но сейчас они нас обошли», — заявил Мищенко.

Он также отметил, что поддерживает украинских игроков, которые согласились на переход в российские клубы. Он обратил внимание на то, что по сравнению с украинским чемпионатом, в РПЛ футболистам платят гораздо больше. «В "Амкаре" я зарабатывал больше, чем на родине. 30 тысяч долларов в месяц», — заявил Мищенко.

Украинский полузащитник перешел в «Амкар» в 2016 году, но провел за пермяков лишь один матч. Не сумев закрепиться в составе российского клуба, остаток сезона-2016/2017 он провел в украинском «Ильичевце» на правах аренды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сборной Украины отказались приглашать выступающих в России игроков
Выступавший в РПЛ украинский футболист назвал Россию врагом
Украинский новичок московского «Динамо» рассказал о ненависти в соцсетях
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
16:2414 октября

Махачев отреагировал на нецензурную брань Тактарова из-за шутки Нурмагомедова

15:0614 октября

Арбитр пожаловался на отстранение из-за «одного большого клуба не из Москвы»

14:3414 октября

Гимнастка Байлз призвала распустить Олимпийский комитет США

Спорт00:01 9 августа

«Мы готовились к этому всю жизнь»

Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
13:5314 октября

Российский боец UFC оправдал Нурмагомедова после его шутки об избиении в метро

13:0514 октября

Макгрегор посмеялся над словами менеджера Нурмагомедова о дагестанцах

12:3514 октября

Гретцки дал подсказку Овечкину для установки нового рекорда

Спорт00:02 4 августа
Джо Бригден-Джонс

«Я подумала, что это веселая работа»

Как фельдшер, менеджер и юрист стали участниками Олимпиады в Токио
11:2714 октября

Обойденный Овечкиным в гонке снайперов хоккеист оценил достижение россиянина

10:3814 октября

Карпин назвал капитанскую повязку в сборной тряпочкой и объяснился

09:5914 октября

Овечкин оценил выход на пятое место по числу голов в НХЛ

Россия
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине статью Медведева назвали «вызовом для всей Европы»
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Депутат Рады поблагодарил власти Грузии за арест «афериста» Саакашвили
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
На Украине заявили о «пощечине» Зеленского Байдену ради Путина
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
В ДНР назвали причины смерти 37 мирных жителей в ходе войны в Донбассе
Все материалы
Экономика
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В США наступил «армагеддон»
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Назван главный риск для китайской экономики
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Чубайс пообещал России большие перемены
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
Экс-чиновника Минобороны приговорили к пяти годам колонии из-за взяток
Карл Пиратский. «Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии Конного полка»«Это не служба, а дело чести»
Кто и как защищал российских императоров от убийц и террористов?
Инспектору ГИБДД выстрелили в голову на охоте в Ленинградской области
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российская пенсионерка зарубила топором спящего сына
В колонии Владикавказа произошел бунт.
Заключенные устроили массовую драку и напали на сотрудников администрации
В российском регионе пожар в частном доме унес жизни четырех человек
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван самый популярный источник рецептов у россиян
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
«Яндекс» начал маркировать СМИ-иноагентов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Эксперт интернет-отрасли прокомментировал инициативу о рекомендациях в сети
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
На заводе ЗАЗ до предела упростят Lada Granta, чтобы снизить цены
Вездеход «Стрела»: что в нём от Газели?
Видео: подробный обзор российского ответа Хаммеру — новейшего внедорожника Стрела
Редчайший минивэн РАФ вернули из Чили на родину спустя 60 лет
Lexus LX: Land Cruiser на максималках?
Видео: каким получился самый роскошный внедорожник Lexus нового поколения
В Узбекистане стали собирать Renault из российских запчастей
Маленькие машины «больших» марок
Вспоминаем удачные (и не очень) походы премиум-брендов в компактные сегменты
Завод BMW простаивает больше недели из-за забастовки рабочих
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Город-герой Ленинград.
Как работала «дорога жизни» на Ладоге под обстрелами немцев во время блокады города?
Город-герой Ленинград.
Почему немцы отказались брать город штурмом и кто был автором «Плана голода» во времена блокады?
Дойти до ручки:
как калач вписался в культурный код россиян и обогатил русский язык
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
«Ветер, драйв, головокружительные виды»
Как снегоходы превратились из обычного транспорта в Сибири в экстремальный спорт?
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Все материалы