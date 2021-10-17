Украинский футболист оправдался за выступления в России

Бывший полузащитник «Амкара» Олег Мищенко признался, что не жалеет, что покинул чемпионат Украины и отправился в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит украинский Fanday.

32-летний украинец, который уже завершил профессиональную карьеру, оправдался за выступления в России. «РПЛ на десять голов выше, чем наш чемпионат. Это факт. Пускай наша сборная сильнее. Да, когда-то наша лига была впереди, но сейчас они нас обошли», — заявил Мищенко.

Он также отметил, что поддерживает украинских игроков, которые согласились на переход в российские клубы. Он обратил внимание на то, что по сравнению с украинским чемпионатом, в РПЛ футболистам платят гораздо больше. «В "Амкаре" я зарабатывал больше, чем на родине. 30 тысяч долларов в месяц», — заявил Мищенко.

Украинский полузащитник перешел в «Амкар» в 2016 году, но провел за пермяков лишь один матч. Не сумев закрепиться в составе российского клуба, остаток сезона-2016/2017 он провел в украинском «Ильичевце» на правах аренды.