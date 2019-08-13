Украинский новичок московского «Динамо» рассказал о ненависти в соцсетях

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о реакции фанатов на его переход в российской клуб. Слова спортсмена приводит Sport24.

Ордец признался, что первую неделю после перехода в «Динамо» даже не читал комментарии в своем Instagram. «Позже начал пролистывать комменты и видел фотки тех, кто их оставляет. Там же большинство — подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое», — отметил 27-летний защитник.

Среди причин переезда в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Ордец назвал низкую посещаемость матчей чемпионата Украины. «Играл в лиге, где на матчи ходят по три-четыре тысячи. Матчи "Шахтера"! Ну как так? Понятно, что в стране идет война, денег ни у кого нет, но все равно», — заявил игрок.

Нынешним летом Ордец сменил донецкий «Шахтер» на московское «Динамо». Защитник является воспитанником «горняков» и дебютировал за взрослую команду в 2009 году. До 2018 года Ордец вызывался в сборную Украины.

Украинец пока не дебютировал в составе «Динамо». В первых пяти турах РПЛ Ордец находился на скамейке запасных бело-голубых. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

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