Возмутивший россиян украинец усилит оборону ЦСКА

Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что футболист присоединится к армейцам на правах свободного агента. Ему осталось пройти медицинское обследование. Условия соглашения между игроком и клубом пока не разглашаются.

Хачериди до этого лета был игроком греческого ПАОК, в котором провел один сезон, однако закрепиться в составе команды не сумел. До этого он 11 лет выступал за киевское «Динамо». За сборную Украины защитник провел 51 матч. В июне Хачериди допустил, что может переехать в чемпионат России.

В августе 2018 года Хачериди, тогда выступавший за ПАОК, вызвал недовольство российской общественности, показав болельщикам московского «Спартака» щитки с флагом Украины. Позднее игрок объяснил, что так он ответил на провокации болельщиков красно-белых.

В составе петербургского «Зенита» выступает соотечественник Хачериди Ярослав Ракицкий. После перехода в российский клуб его исключили из национальной сборной. Вместе с «Зенитом» защитник выиграл чемпионат страны.

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