Губерниев вступился за геев после слов футболиста сборной Украины

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова футболиста сборной Украины Артема Беседина, который отказал геям в праве на существование. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Губерниев вступился за представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и назвал Беседина мудаком. «Если следовать этой логике, не должно быть Элтона Джона, мы должны забыть, кто такой Фредди Меркьюри», — возмутился журналист. «Беседин предлагает организовать концлагеря или что?» — добавил он.

Ранее Беседин жестко высказался в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. «Есть мальчики, есть девочки. Все. У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на геев», — заявил нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины.

30 октября против геев выступил партнер Беседина по сборной Украины Богдан Бутко. Защитник «Шахтера» заявил, что некоторые гомосексуалы размножаются, а также добавил, что мир катится непонятно к чему.