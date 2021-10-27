Футболист совершил каминг-аут и вошел в историю

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло в Twitter сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Футболист заявил, что счастлив совершить каминг-аут, так как это поможет другим игрокам не бояться своей сексуальности. «В детстве я стыдился того, что никогда не смогу заниматься любимым делом. Мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу футболиста. Я хочу, чтобы другие игроки в схожей ситуации почувствовали, что они не одиноки», — подчеркнул австралиец.

Sky Sports также отметил, что Кавалло вошел в историю. Он стал единственным открытым геем среди профессиональных игроков высших лиг на данный момент.

21-летний Кавалло выступает за «Аделаиду» с февраля этого года. Он провел в составе команды 19 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.