Британский футболист рассказал о геях в АПЛ

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини рассказал о представителях ЛГБТ-сообщества в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова приводит «Би-би-си».

«Я готов сказать под запись, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть на 100 процентов», — заявил Дини. По его мнению, представители ЛГБТ-сообщества обеспокоены необходимостью взять на себя ответственность быть первыми. Футболист посчитал, что за первым каминг-аутом последует множество.

Дини выступает за «Уотфорд» с 2010 года. На его счету 358 матчей за команду.

В мае 2019-го нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал гомофобию преступлением. Футболист заявил, что поддержал бы партнера по команде, совершившего каминг-аут.

Футболисты редко совершают каминг-аут. Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер. Полузащитник выступал за «Лацио», «Штутгарт», «Астон Виллу» и «Эвертон».

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