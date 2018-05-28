Британские геи испугались смерти от рук русских на чемпионате мира

Представители британского ЛГБТ-сообщества, которые собираются приехать на чемпионат мира по футболу 2018 года, получили угрозы смерти от российских фанатов. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что некоторые сообщения были настолько устрашающими, что Pride In Football, организация, которая объединяет ЛГБТ-группы фанатов, была вынуждена сообщить о них в полицию.

«Мы получили сообщения от людей, которые обещали зарезать нас, если найдут. Эти угрозы были восприняты серьезно, расследование по этому вопросу продолжается», — заявил один из руководителей Pride In Football Джо Уайт.

22 мая британский таблоид Daily Star опубликовал интервью с анонимным представителем группировки Smoggies Elite, который пообещал устроить третью мировую войну на чемпионате мира по футболу в России. Он заявил, что в Россию заранее отправятся некоторые представители английских группировок, чтобы собрать информацию, необходимую для защиты простых болельщиков.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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