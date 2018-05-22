Россия ответила на угрозы британцев о третьей мировой на чемпионате мира

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин ответил на угрозы британских фанатов устроить третью мировую войну во время чемпионата мира 2018 года. Слова функционера приводит РБК.

«Это провокация английских СМИ. Пусть покажут конкретных людей, которые говорят о третьей мировой войне. Какие-то абстрактные фанаты, какие-то движения. А сейчас это очередные страшилки, чтобы напугать людей, и чтобы они не ехали на ЧМ», — заявил Маркин. По его словам, Россия знает, как ответить на провокации и как не допустить их.

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22 мая британский таблоид Daily Star опубликовал интервью с представителем фанатской группировки, в котором он пообещал устроить третью мировую войну во время чемпионата мира в России. «Они [русские] реально не понимают, что их ждет», — заявил фанат.

По его словам, в Россию заранее отправятся некоторые представители английских группировок, чтобы собрать информацию, необходимую для защиты простых болельщиков. При этом он отметил, что фанатов не пугают возможные аресты.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии. Англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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