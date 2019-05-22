Чемпион мира назвал гомофобию преступлением

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн посчитал гомофобию преступлением. Слова спортсмена приводит Le Parisien со ссылкой на интервью в журнале Têtu.

Гризманн заявил, что поддержал бы партнера по команде, совершившего каминг-аут. Для этого, по мнению француза, требуется большая смелость. «Мы обязаны говорить об этом. Повторять, что гомофобия — это не мнение, а преступление», — сказал футболист.

Также форвард заявил, что если он услышит гомофобные выкрики на поле, то остановит матч. «Футбол — красивый спорт. Мы не можем сохранять этот гомофобный имидж», — подчеркнул игрок.

15 мая французский футболист объявил об уходе из «Атлетико», за который он выступал с 2014 года. Одним из претендентов на Гризманна является «Барселона», которая, по сообщениям СМИ, готова выложить за него 120 миллионов евро. Соперником каталонцев называется ПСЖ. Гризманн является чемпионом мира в составе сборной Франции.

Футболисты редко совершают каминг-аут. Самым известным открытым геем в мировом футболе является бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер. Полузащитник выступал за «Лацио», «Штутгарт», «Астон Виллу» и «Эвертон».

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