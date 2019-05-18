Футболисты «Барселоны» оказались против покупки чемпиона мира

Футболисты каталонской «Барселоны» негативно настроены относительно возможного появления в команде французского хавбека мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Diario Sport.

В раздевалке «Барселоны» считают, что 28-летний Гризманн будет лишним в команде. Футболисты каталонского клуба недовольны прошлогодним поведением игрока. Тогда хавбек также мог оказаться в «Барселоне», однако демонстративно отверг предложение — об этом был снят документальный фильм «Решение». Неназванный игрок «Барселоны» охарактеризовал Гризманна словом «флюгер» (человек без принципов — прим. «Ленты.ру»).

15 мая стало известно, что «Барселона» готова потратить 120 миллионов евро на трансфер француза. Ранее он объявил о том, что уходит из «Атлетико». Также на игрока претендует французский «Пари Сен-Жермен».

В составе «Атлетико» Гризманн завоевал кубок Лиги Европы. Выступая за сборную Франции, хавбек стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

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