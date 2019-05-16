«Барселона» предложила чемпиону мира 17 миллионов евро в год

Французский L'Еquipe опубликовал подробности переговоров между каталонской «Барселоной» и хавбеком мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном. Об этом сообщает AS.

«Барселона» предложила 28-летнему футболисту зарплату в размере 17 миллионов евро в год.

Сообщалось, что «Барселона» потратит на приобретение игрока 120 миллионов евро. Также на Гризманна претендует французский «Пари Сен-Жермен».

В ноябре 2018-го Гризманн попал в список самых высокооплачиваемых футболистов мира. По информации журналиста Танкреди Палмьери, француз зарабатывает в «Атлетико» 20 миллионов евро в год. Первое место в списке занял аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, чья годовая зарплата составляет 40 миллионов евро.

Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Реала Сосьедад». В составе мадридцев он стал победителем Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании француз забил 15 мячей и отдал девять результативных передач.

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