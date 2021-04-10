Российский футболист описал реакцию на целующихся геев

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков описал свою реакцию на целующихся геев. Об этом он рассказал в интервью с Sport24.

32-летний российский футболист, говоря о своем отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, вспомнил о случае во время семейного отдыха в Италии. По словам Дьякова, выйдя на балкон номера отеля, он случайно стал свидетелем поцелуя двух геев у бассейна. Спортсмен признался, что увиденное показалось ему «мерзким».

«Как русский, будь я пьяным, точно бы что-то крикнул. Но тогда я был трезв и просто плюнул и ушел с балкона», — заявил Дьяков. При этом спортсмен подчеркнул, что спокойно относится к гомосексуалистам, которые не демонстрируют свою ориентацию.

Дьяков уже завершил профессиональные выступления. Последним клубом в карьере защитника был «Спартак-2». Также он играл за турецкий «Сивасспор», минское «Динамо».