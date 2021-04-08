Бывший легионер РПЛ рассказал о поддерживающих форму утренней водкой россиянах

Бывший легионер Российской премьер-лиги (РПЛ) Эммануэль Фримпонг рассказал о поддерживающих форму утренней водкой россиянах. Его слова приводит Sport24.

Фримпонг посчитал, что российский футбол отличают высокие скорости. «Тут очень много бегают! Очень! Русские футболисты всегда в форме — с утра они пьют водку, а потом носятся как Усейн Болт», — заявил он. Футболист добавил, что Россия стала особенным местом для него, и он очень бы хотел вернуться.

Фримпонг выступал в РПЛ с 2014-го по 2017-й. Первые два сезона он провел в «Уфе», затем играл за тульский «Арсенал». За это время футболист отметился рядом неоднозначных действий. Так, в одном из матчей он показал трибунам средний палец, заявив, что его спровоцировали фанаты, которые называли его обезьяной. Кроме того, он объявлял о желании стать порноактером.

Также хавбек известен по выступлениям за ряд клубов Английской премьер-лиги. Он завершил карьеру в 2019 году.