Ветеран «Спартака» отказался считать мужчиной сделавшего каминг-аут футболиста

Полузащитника австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло нельзя считать мужчиной, заявил «Спорт-Экспрессу» ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Так он отреагировал на совершенный футболистом каминг-аут. «Таким игрокам нечего делать в мужском футболе. Если бы у нас в России кто-то себе позволил сделать подробное, он бы не смог продолжить карьеру», — добавил Кавазашвили. Он также отказался допускать ситуацию, при которой девушки смогут играть с мужчинами на одном поле.

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации Кавалло объявил ранее в среду, 27 октября. Он стал единственным открытым геем среди профессиональных игроков высших лиг на данный момент.

18 октября The Sun опубликовал высказывание неназванного футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ). Тот признался, что ему страшно сделать каминг-аут.