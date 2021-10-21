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Российский судья объяснил слова о нетрадиционной ориентации фигуриста-чемпиона

Судья Александр Веденин: ориентация Гийома Сизерона — это не недостаток, а его личное дело
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Фото: Mark Black / Daily Herald

Российский судья Александр Веденин прокомментировал собственное высказывание о нетрадиционной ориентации французского фигуриста Гийома Сизерона. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ранее Веденин назвал ориентацию француза минусом, который делает прокаты четырехкратных чемпионов мира Сизерона и Габриэлы Пападакис более холодными. «Ориентация Сизерона — это не недостаток, а его личное дело. Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел ввиду, что французы очень хороши, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов — лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной», — объяснил он.

Судья отметил, что представители Федерации фигурного катания Франции не ознакомились с первоисточником его прямой речи. Он предположил, что его слова о Сизероне мог исказить неточный перевод.

20 октября Федерация фигурного катания Франции обратилась в Международный союз конькобежцев с жалобой на слова Веденина. Сам Сизерон назвал высказывания судьи недопустимыми.

10 октября Веденин, комментируя выступление Сизерона и Пападакис в соревновании танцевальных дуэтов на турнире Finlandia Trophy, заметил, что у пары есть минус. «Они катаются классно, но холодно. Партнер нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь», — посчитал судья.

Пападакис и Сизерон — четырехкратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане. Французский фигурист совершил каминг-аут в 2020 году.

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