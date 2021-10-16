Ягудин назвал неадекватами фанатов Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался в адрес поклонников Евгении Медведевой. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией в Instagram.

Бывший фигурист написал, что стирает все оскорбления в адрес Медведевой и другой российской фигуристки Алины Загитовой, которые периодически появляются под постами в его аккаунте и назвал этих людей неадекватными. «Но медвеботы — неадекват», — добавил он.

29 сентября Ягудин оценил прогресс Загитовой в качестве телеведущей. Он заявил, что фигуристка стала реже нуждаться в подсказках редакторов и способна сама на ходу придумывать вопросы участникам.

Тогда же доктор филологических наук Елена Малышева сравнила работу Загитовой и Медведевой в роли телеведущих. По ее мнению, последняя выглядит более профессионально.

Загитова вместе с Ягудиным ведет новый сезон шоу «Ледниковый период». Медведева, которая прежде также выступала в роли ведущей, теперь участвует в проекте в паре с блогером Даней Милохиным.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Медведева — серебряный призер Игр.