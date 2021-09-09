Загитова описала страх перед встречей с Бузовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова: я подходила к Бузовой и вся тряслась

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как брала интервью у певицы Ольги Бузовой на съемках шоу «Ледниковый период». Ее слова приводит КП.

«Когда я подходила к Ольге Бузовой, вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. Так волновалась, что вместо "Оля" могла произнести совсем другое имя», — описала свой страх спортсменка. Она добавила, что несмотря на фобии, продолжала развиваться, работала с педагогом и в итоге улучшила профессиональные навыки.

Загитова вела последний сезон шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Ее работу подвергла критике чемпионка мира в тройном прыжке и телекомментатор Иоланда Чен. По словам экс-спортсменки, ей неловко смотреть на фигуристку в кадре, так как она задает одни и те же вопросы и не умеет разговаривать.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.