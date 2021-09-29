Ягудин оценил прогресс Загитовой в качестве телеведущей

Ягудин заявил, что Загитова прогрессирует как ведущая «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об успехах победительницы Игр и его соведущей по телешоу «Ледниковый период» Алины Загитовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен высоко оценил прогресс фигуристки в новом качестве. Ягудин заявил, что Загитова стала реже нуждаться в подсказках редакторов и способна сама на ходу придумывать вопросы участникам.

Ранее в среду, 29 сентября, доктор филологических наук Елена Малышева сравнила работу Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в роли телеведущих. По ее мнению, последняя выглядит более профессионально.

Загитова будет ведущей «Ледникового периода» второй сезон подряд. В активе спортсменки победа на Олимпиаде в Пхенчхане в женском одиночном катании.