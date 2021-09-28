Депутат Госдумы оценила Загитову как ведущую популярного телешоу

Депутат Госдумы Журова: я воспринимаю Загитову как чемпионку, которая учится быть ведущей

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как воспринимает олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в роли ведущей телешоу «Ледниковый период». В интервью «Газете.Ru» Журова призналась, что в первую очередь считает Загитову профессиональной спортсменкой.

Журова подчеркнула, что воспринимает Загитову как олимпийскую чемпионку Пхенчхана, которая учится быть ведущей популярного шоу и за которой наблюдают миллионы поклонников. Депутат напомнила, что, когда российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады-2006 Ирина Слуцкая начинала работать в «Ледниковом периоде», к ней тоже возникало множество вопросов от профессиональных ведущих.

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«Конечно, они не мастера ведения телеэфира, но зато они мастера в спорте и на льду. Все их знают и ассоциируют с фигурным катанием. И это намного важнее, чем [то], как они в этот момент говорят. Они всему еще научатся. По окончании сезона Алина достаточно хорошо справлялась со своими обязанностями. Хотя, безусловно, в первый раз она очень сильно волновалась», — подчеркнула Журова.

Депутат Госдумы добавила, что Загитова приобретала навыки ведущей на практике. По ее мнению, деятельность спортсменки сейчас вызывает гораздо меньше вопросов, чем в начале ее телевизионного пути. Претензии не могут не появляться, поскольку Загитова не является профессиональной ведущей, заключила Журова.

Ранее стало известно, что в шоу «Ледниковый период» также поучаствует фигуристка Евгения Медведева. Предполагается, что премьера состоится 2 октября. Вместе с Загитовой ведущим шоу станет олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.