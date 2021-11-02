Футболист сборной Украины отказал геям в праве на существование

Футболист сборной Украины Беседин о геях: таких людей быть не должно

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Беседин рассказал об отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Интервью с игроком опубликовано на канале «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube.

Таким людям спортсмен отказал в праве на существование. «Есть мальчики, есть девочки. Все. У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на геев», — добавил Беседин.

Украинца также возмутило количество представителей ЛГБТ-сообщества в Испании, где он восстанавливался от травмы. «У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку. Я не могу на это смотреть», — рассказал футболист.

30 октября против геев выступил бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко. Он заявил, что некоторые гомосексуалы размножаются, а также добавил, что мир катится непонятно к чему.