Бывший футболист сборной Украины предупредил об угрозе размножения геев

Некоторые представители нетрадиционной сексуальной ориентации размножаются. Об этом в интервью FanDay предупредил бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко.

«Они берут мать, вдвоем берут сперму и получается ребенок. Мир катится непонятно к чему», — заявил Бутко, который счел подобное угрозой. Он также признался, что не воспринимает геев и мог бы ударить по лицу одноклубника, если бы заметил, что у того возникла на него эрекция.

Бутко добавил, что не стал бы жать руку партнеру по команде, если бы тот был открытым геем. По словам футболиста, за свою карьеру он не сталкивался с такими игроками, но у некоторых был странности в поведении. Они выражались в повышенном интересе к мужским обнаженным телам в душевой.

27 октября о нетрадиционной сексуальной ориентации объявил австралийский футболист «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло. Он стал единственным открытым геем среди профессиональных игроков высших лиг мира на данный момент.