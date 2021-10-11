Футболист сборной Украины рассказал о страхе перед главным тренером

Игрок сборной Украины Яремчук о тренере команды Петракове: уважаем и чувствуем страх

Нападающий португальской «Бенфики» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук высказался об атмосфере в национальной команде. Об этом сообщает Football.ua.

Футболист отметил умение главного тренера украинцев Александра Петракова мотивировать игроков. «Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой», — рассказал Яремчук.

Игрок также заявил, что все футболисты приехали в сборную с хорошим настроением. По словам Яремчука, все оставшиеся игры в квалификации чемпионата мира-2022 для украинской команды будут решающими.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины в отборе на мундиаль дома сыграет с Боснией и Герцеговиной. После шести туров украинцы с восемью очками находятся на втором месте в группе.

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа. До него сборной руководил Андрей Шевченко.