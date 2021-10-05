Тренер сборной Украины ответил критикам фразой «в стране говорить правду нельзя»

Тренер сборной Украины Петраков: меня научили, что в нашей стране говорить правду нельзя

Тренер сборной Украины Александр Петраков, сменивший на этом посту Андрея Шевченко, оценил свои первые полтора месяца на новой должности и резко ответил критикам фразой «в нашей стране говорить правду нельзя». Его слова приводит Sport.ru.

Таким образом наставник ответил на вопрос о том, почему в состав команды не включили одного из лидеров «Атланты» Руслана Малиновского. Он подчеркнул, что уже сказал всю правду насчет футболиста, но она оказалась никому не нужна.

«Вся страна не может спать — уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», — сказал Петраков.

Тренер добавил, что вместо поддержки о нем говорили гадости, ненавидели, но поблагодарил критиков за то, что сделали его сильнее и добавили мотивации.

За сборную Малиновский выступает с 2015 года. Он провел 39 игр и забил шесть голов за национальную команду. В сентябре спортсмен прокомментировал в Instagram слухи о конфликте с Петраковым. Он отметил, что наставник выражал команде недовольство и говорил, что футболист не подходит к схеме его игры.

Игрок заявил, что спросил разрешения вернуться в свой клуб, после чего получил его. Он выразил надежду, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский заинтересовал футбольный клуб «Милан». Об этом сообщил журналист Даниэле Лонго. По его словам, с трансфером хавбека у клуба могут возникнуть сложности. Помимо покупки Малиновского, «Милан» также рассматривает вариант приобретения другого игрока «Аталанты» — Йосипа Иличича.

