Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк признался, что не ходит на футбольные матчи из-за расизма. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Hromadske.

Чернокожий спортсмен отметил, что никогда не позволял себе ходить на футбол. Он назвал стадион местом особой опасности. Беленюк подчеркнул, что опасается проявлений расизма со стороны радикально настроенных болельщиков. При этом он добавил, что, на его взгляд, ситуация с расизмом улучшилась за последние 15 лет.

13 августа Беленюк рассказал о стычке с расистами в Киеве. Он столкнулся с нападками со стороны нескольких молодых людей, которые, в частности, назвали его «черной обезьяной». Беленюк — олимпийский чемпион Игр в Токио. Кроме того, он является депутатом Верховной Рады Украины.

Беленюк родился в Киеве, в семье украинки и уроженца Руанды. Кроме золота в Токио, он также завоевал серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В его активе две победы на мировых первенствах.