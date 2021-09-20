В Госдуме оценили намерение Украины платить спортсменам за победу над россиянами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что Федерация волейбола Украины обещала своим спортсменам 10 миллионов гривен (27 миллионов рублей) за победу над сборной России на чемпионате Европы. Его цитирует «Газета.ру».

Свищев счел поведение украинской федерации некорректным. «Я считаю подобные действия федерации разжиганием межнациональной розни и ненависти между нашими странами. Почему украинских игроков мотивируют именно за победу над Россией, а не другими? Это извращенный подход к мотивации спортсменов», — оценил он ситуацию.

Депутат подчеркнул, что у Украины было мало шансов на победу, так как сборная России — одна из сильнейших команд в мире. По мнению Свищева, украинским спортсменам в любом случае не удалось бы прыгнуть выше головы. Он добавил, что функционеры, пообещав премиальные, демотивировали своих волейболистов.

20 сентября волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко рассказал, что спортсменам за победу над россиянами пообещали 10 миллионов гривен. Он выразил мнение, что по отношению к команде это было некорректно. Спортсмен отметил, что заявление о премиальных сыграло на руку сборной России, игроки которой получили дополнительную мотивацию.

11 сентября команды встретились в 1/8 финала чемпионата Европы. Сборная России одержала победу в четырех сетах со счетом 3:1. Украинская команда по итогам турнира стала 13-й. Россияне, уступив в четвертьфинале Польше, заняли седьмое место.