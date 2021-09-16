Украинский боксер озвучил предложенную ему сумму за переход в сборную России

Боксер Редкач заявил, что ему предложили 500 тысяч долларов за переход в сборную России

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram рассказал, что ему за деньги предложили сменить гражданство.

Спортсмен озвучил предложенную ему сумму за переход в сборную России в размере 500 тысяч долларов. «Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра», — задал он вопрос подписчикам.

В сентябре Редкач заявил, что Крым не останется в составе России, и сравнил присоединение полуострова с арендой. Спортсмен отказался считать полуостров российской территорией, а нахождение региона в составе РФ назвал временным.

На счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.