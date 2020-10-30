Украинский боксер высмеял Ломаченко и упомянул Россию

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram высмеял поражение соотечественника Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.

Редкач опубликовал фотографию, где заметна неудачная постановка ног Ломаченко в ходе поединка. «Теофимо Лопес, добро пожаловать на Украину. Русские православные спецслужбы, судя по всему, таки научили Васю танцевать чечетку», — написал он. Позднее спортсмен удалил пост.

18 октября Ломаченко проиграл Лопесу в бою за чемпионские пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. Боксер остался недоволен судейством.

В сентябре Редкач рассказал о конфликте в церкви, который произошел у него с Ломаченко. Тогда он назвал соотечественника недисциплинированным и несдержанным боксером, чье поведение больше похоже на дворовое.

На счету Редкача 30 поединков. Он одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся. В активе Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения.

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