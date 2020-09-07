Украинский боксер описал «разборку» с Ломаченко в церкви

Украинский боксер Иван Редкач описал конфликт в церкви, который произошел у него с действующим чемпионом мира, соотечественником Василием Ломаченко. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

По словам Редкача, он встретил Ломаченко и его команду в храме, когда пришел туда с семьей. «Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты че, попутался?" оттолкнул меня двумя руками и попросил остаться здесь и ждать его на разборки», — заявил спортсмен.

Он заметил, что считает Ломаченко «недисциплинированным, несдержанным и в первую очередь не уважающим себя боксером», чье поведение «больше похоже на дворовое». «Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю, что он так тебя воспитывал», — заключил Редкач.

27 июня украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк высказался об участии Василия Ломаченко и другого боксера Александра Усика в съемках российского фильма о церкви «Здравствуй, брат, Христос воскресе!». Он заметил, что звезды российского спорта не были привлечены к съемкам.

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Редкач за профессиональную карьеру выиграл 23 поединка, пять — проиграл.