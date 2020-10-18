Украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Его слова приводит ESPN.

Ломаченко заявил, что не согласен с решением рефери, и посчитал, что победу должны были присудить ему. «Считаю, что вторую половину боя я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок. Я думал, что выиграл, но результат есть результат. Я поговорю с менеджером, и примем решение», — добавил он.

Поединок против Теофима Лопеса прошел в американском Лас-Вегасе ранее 18 октября. Американец победил судейским решением — 115:114. На кону стояли чемпионские пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевала золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.

7 мая Ломаченко и еще один украинский боксер — Александр Усик — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной этому стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

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