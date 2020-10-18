Украинец Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира. Результаты доступны на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок против Теофима Лопеса прошел в американском Лас-Вегасе. Американец победил судейским решением — 115:114. На кону стояли чемпионские пояса по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Он прервал серию из 12 побед. На любительском уровне украинец завоевала золото Олимпийских игр (2008, 2012) и чемпионата мира (2009, 2011). 23-летний Лопес одержал 16-ю победу при отсутствии поражений.

7 мая Ломаченко и еще один украинский боксер — Александр Усик — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной этому стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». Ломаченко также заявлял, что хочет дружить с россиянами.

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