Украинским волейболистам обещали 10 миллионов гривен за победу над Россией

Украинский волейболист Теременко: нам обещали 10 миллионов гривен за победу над Россией

Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко рассказал, как на команду повлияло обещание выплатить премии в размере десяти миллионов гривен (около 27 миллионов рублей) за победу над Россией на чемпионате Европы. Его слова приводит «КП».

Спортсмен посчитал, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде и молодым игрокам. По его мнению, это больше стимулировало российских игроков. «Все понимали, что такое играть с Россией. В любом виде спорта сейчас был бы накал при лобовой схватке. Нельзя было объявлять нам такие суммы», — подчеркнул Теременко.

Матч 1/8 финала между сборными России и Украины прошел 11 сентября. Победу в четырехсетовом поединке со счетом 3:1 одержали россияне. После игры депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что встречу пытались политизировать, но атлеты всегда выступают против этого.

В четвертьфинале отечественная команда проиграла Польше и завершила борьбу за медали. Победителем стала сборная Италии, победившая словенцев со счетом 3:2.