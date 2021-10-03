Европейский клуб нацелился на Шевченко

Андрей Шевченко хочет продолжить карьеру в Великобритании и заинтересовал «Селтик»

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в сферу интересов шотландского «Селтика». Об этом сообщает The Sun.

Бывший наставник украинской сборной нацелился на продолжение тренерской карьеры именно в Туманном Альбионе. После выступлений в Англии в качестве футболиста у Шевченко не возникнет проблем с получением разрешения на работу. Это привлекло интерес к кандидатуре украинского специалиста со стороны нескольких клубов, в том числе и «Селтика».

Сейчас «Селтик» возглавляет австралиец Ангелос Постекоглу. Под руководством специалиста команда из Глазго занимает шестое место в чемпионате Шотландии.

Шевченко покинул сборную Украины после Евро-2020. На турнире команда добралась до четвертьфинала, где уступила сборной Англии.

С 2006 по 2009 год Шевченко выступал за лондонский «Челси». Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Англии.

Шевченко также известен по выступлениям за киевское «Динамо» и «Милан».