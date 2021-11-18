В Москве суд освободил из-под ареста напавшего на журналиста футбольного фаната

Мосгорсуд изменил меру пресечения для бывшего главы фан-клуба столичного «Спартака» Валентина Коршунова, который напал и избил журналиста РБК Александра Щеголева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.

Суд удовлетворил апелляцию защиты Коршунова и освободил его под залог в один миллион рублей.

22 октября фаната арестовали до 21 декабря. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»). Также Коршунову назначили штраф и запретили на два года посещать футбольные матчи.

Инцидент произошел 20 октября после встречи «Спартака» и английского «Лестера» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Болельщик напал на Щеголева, который снимал его на камеру. Коршунов в этот момент был пьян и оскорблял корреспондента. «Спартак» решительно осудил нападение фаната на журналиста.

Красно-белые проиграли «Лестеру» со счетом 3:4 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. До конца первого тайма хозяева имели преимущество в два мяча.