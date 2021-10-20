«Спартак» осудил нападение зрителя VIP-ложи на журналиста

Футбольный клуб «Спартак» отреагировал на нападение фаната из VIP-ложи на журналиста РБК

Футбольный клуб «Спартак» отреагировал на нападение зрителя VIP-ложи на журналиста. Об этом сообщает РБК.

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», — заявили в пресс-службе «Спартака».

Telegram-канал «112» выяснил, что напавшим оказался бывший лидер фанатского движения «Фратрия» Валентин Коршунов. Сейчас Коршунов дает объяснение в полиции, а пострадавшего — корреспондента РБК Александра Щеголева — осматривают врачи. В травмпункте у журналиста диагностировали ушибы головы и лица.

Ранее сообщалось, что болельщик избил журналиста после матча между командами «Спартак» и «Лестер» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Напавшего задержали полицейские. Издание пообещало обратиться в правоохранительные органы и к руководству «Спартака» с просьбой дать оценку действиям службы безопасности стадиона.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» прошла 20 октября. До конца первого тайма хозяева имели преимущество в два мяча. Однако перед уходом на перерыв Дака сократил отставание в счете. Уже во втором тайме он еще три раза огорчил ворота Александра Максименко.

В сентябре в Твери порядка 60 футбольных фанатов стали участниками массовой драки. Конфликт произошел в российском городе, куда фанаты приехали поддержать дублирующий состав «Зенита» в матче против местного ФК Тверь. Болельщики «Спартака» заранее прибыли в город, чтобы организованно напасть на тех, кто поддерживает «сине-бело-голубых».