Зритель VIP-ложи избил журналиста после матча между «Спартаком» и «Лестером»

Зритель избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча между командами «Спартак» и «Лестер» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Об этом сообщает издание.

Как стало известно, нападавший вышел из VIP-ложи и нанес журналисту несколько ударов. На данный момент его задержали полицейские. Сам Щеголев также находится в комнате полиции.

Издание заявило, что обратится в правоохранительные органы, а также к руководству «Спартака» с просьбой дать оценку действиям службы безопасности стадиона.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» прошла 20 октября. До конца первого тайма хозяева имели преимущество в два мяча. Однако перед уходом на перерыв Дака сократил отставание в счете. Уже во втором тайме он еще три раза огорчил ворота Александра Максименко.