Автор покера в ворота «Спартака» оценил свое выступление

Замбийский нападающий английского «Лестер Сити» Патсон Дака оценил свое выступление в матче группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) против московского «Спартака». Его слова приводит «Чемпионат.com».

23-летний форвард не считает, что ему легко дались голы. «Мячи выглядели похожими? Забить “Спартаку” на самом деле сложно. Но я проявил максимальную концентрацию, чтобы поразить ворота соперника. Надеюсь, это не первый мой покер за “Лестер”», — так прокомментировал игру в Москве автор четырех мячей в ворота «Спартака».

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» прошла 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». До конца первого тайма хозяева имели преимущество в два мяча. Однако перед уходом на перерыв Дака сократил отставание в счете. Уже во втором тайме он еще три раза огорчил ворота Александра Максименко.

Оформив покер, замбиец вошел в историю «Лестера»: он стал первым игроком клуба с 1958 года, которому удалось четырежды отличиться в одной игре.

Дака перешел в «Лестер» летом 2021-го. До этого форвард защищал цвета австрийского «Ред Булл Зальцбург».