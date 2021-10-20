Автор четырех голов в ворота «Спартака» вошел в историю «Лестера»

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака забил четыре гола «Спартаку» и вошел в историю клуба

Замбийский нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака оформил покер в матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака» и вошел в историю английского клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Замбиец стал автором четырех голов в матче на «Открытие-Арена». Он стал первым игроком «Лестера» с 1958 года, которому удалось четырежды отличиться в одной игре.

Матч между «Лестером» и «Спартаком» прошел в Москве ранее 20 октября. Красно-белые вели в счете с разницей в два мяча до концовки первого тайма. На 45-й минуте Дака забил первый гол, а уже во втором тайме он огорчил голкипера хозяев Александра Максименко трижды.

Итоговый счет в матче — 4:3 в пользу представителя Английской премьер-лиги (АПЛ). Команды снова встретятся в рамках четвертого тура группового этапа. Ответный матч пройдет 4 ноября в Лестере.