Футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку

Во время матча РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» вспыхнула потасовка

Во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Спартаком» и «Динамо» вспыхнула потасовка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Потасовку спровоцировала грубая игра со стороны хавбека бело-голубых Арсена Захаряна против Максимилиано Кофрие. Защитник «Спартака» Самюэль Жиго вступился за одноклубника, что в свою очередь вызвало агрессивную реакцию со стороны другого динамовца — нападающего Вячеслава Грулева.

Последний толкнул Жиго, чем побудил вмешаться в ситуацию Георгия Джикию. В итоге в потасовке участвовали не только игроки обеих команд, но и представители тренерского штаба и персонал.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал четыре желтые карточки. Предупреждения получили Джикия, Жиго, Захарян и Грулев.

Матч проходит на стадионе Открытие-Арена. После первого тайма впереди «Динамо». Гол на счету Ивана Ордеца.