«Спартак» оценил отказ КДК РФС от дополнительного наказания игрока «Зенита»

Решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отказаться от дополнительного наказания для форварда «Зенита» Сердара Азмуна не выглядит удивительным. Об этом «Чемпионат.com» рассказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

По его словам, красно-белые бы очень удивились, если бы в РФС решили вопрос иначе. Других комментариев от Зеленова не последовало.

Ранее в четверг, 7 октября, стало известно, что КДК не будет дополнительно дисквалифицировать Азмуна за инцидент в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». В первом тайме иранец получил прямую красную карточку за грубый фол в отношении вратаря соперника Сослана Джанаева. В КДК оценили видеоматериалы и объяснения форварда и приняли решение ограничиться дисквалификацией на один матч.

Благодаря этому решению КДК Азмун получит шанс сыграть со «Спартаком» в 12-м туре РПЛ. Встреча состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.