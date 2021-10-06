Дзюба попал в список самых значимых футболистов мира

World Soccer включил Дзюбу и еще четверых россиян в число 500 самых значимых игроков мира

Британский футбольный журнал World Soccer опубликовал список 500 самых значимых игроков мира. Номер доступен на сайте издания.

Среди отмеченных игроков оказались четыре россиянина. Это форварды Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Александр Соболев («Спартак»), а также полузащитник «Монако» Александр Головин.

В рейтинг входят три легионера из Российской премьер-лиги (РПЛ): иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), а также грузин Хвича Кварацхелия («Рубин»). Всего в топ-500 присутствуют представители 85 стран и 61 чемпионата.

20 сентября был опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет. На 16-м месте оказался полузащитник Динамо и сборной России Арсен Захарян, его стоимость оценили в 9 миллионов евро.