Россиянин вошел в рейтинг самых дорогих футболистов младше 18 лет

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян вошел в список самых дорогих футболистов младше 18 лет. Он занял 16-ое место в рейтинге, его стоимость оценили в девять миллионов евро. Захарян стал единственным россиянином в списке, сообщил портал Transfermark в своем Instagram.

Футболист, в нынешнем сезоне поучаствовавший в девяти играх, забил один гол и отдал три голевые передачи, признан одним из самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет. По сравнению с июлем 2021 года стоимость Захаряна взлетела на 125 процентов: с четырех миллионов евро до девяти.

Отмечается, что Захаряном уже начали интересоваться европейские клубы, включая «Лейпциг», «Брюгге», «Барселону» и действующего победителя Лиги чемпионов «Челси».

Лидером рейтинга стал один из главных претендентов на приз Golden Boy Педри, испанский полузащитник «Барселоны». На втором месте расположился его одноклубник Педри Ансу Фати, а третью строчку занял француз Эдуарду Камавинга, который оформил трансфер из «Ренна» в «Реал» за 31 миллион евро.

14 сентября стало известно об интересе «Барселоны» к Захаряну. Позже выяснилось, что хавбека не интересует переход в каталонский клуб, поскольку он считает переход прыжком через несколько ступеней.

