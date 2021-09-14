Названа причина нежелания игрока сборной России переходить в «Барселону»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян не заинтересован в переходе в каталонскую «Барселону». Причину нежелания игрока назвал «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в окружении 18-летнего футболиста посчитали, что развитие его карьеры должно быть более плавным. По их мнению, трансфер в каталонский клуб станет «прыжком через две ступеньки с туманными перспективами в плане игрового времени».

Ранее 14 сентября журналист Нобель Арустамян написал, что скауты каталонцев прилетали в Москву ради Захаряна и остались довольны увиденным. Теперь сине-гранатовые готовы начать переговоры как с «Динамо», так и с самим игроком. Переход может состояться летом 2022 года.

18-летний Захарян — самый молодой футболист сборной России среди вызванных на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 года. Полузащитник принял участие в поединках с Хорватией (0:0) и Мальтой (2:0) и не отметился результативными действиями.

В составе «Динамо» Захарян провел семь матчей в нынешнем сезоне. Хавбек забил один мяч и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

