Стало известно об интересе «Барселоны» к самому молодому игроку сборной России

«Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Об этом в своем канале в Telegram сообщает журналист Нобель Арустамян.

Источнику стало известно, что в Москву несколько раз для просмотра игрока прилетали скауты каталонцев, которые остались довольны увиденным. Теперь сине-гранатовые готовы начать переговоры как с «Динамо», так и с самим игроком. По словам Арустамяна, стороны начнут обсуждать сделку в ближайшие недели.

Переход может состояться летом 2022 года. Нынешний сезон Захарян нацелен полностью отыграть в составе «Динамо». Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

18-летний Захарян — самый молодой футболит сборной России среди вызванных на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 года. Полузащитник принял участие в поединках с Хорватией (0:0) и Мальтой (2:0) и не отметился результативными действиями.

В составе «Динамо» Захарян провел семь матчей в нынешнем сезоне. Хавбек забил один мяч и сделал две голевые передачи.