Экс-президент «Локомотива» раскритиковал игру сборной России на матче с Мальтой

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал игру российской сборной на матче с Мальтой и заявил, что это было «просто отвратительно». Его слова приводит Metaratings.ru.

Наумов отметил, что его удивила команда соперника, которая выглядела очень здорово. Он предположил, что итальянский тренер мальтийских игроков хорошо с ними поработал.

«Россия сыграла просто отвратительно. Было какое-то безволие, особенно в первом тайме. Сборная наша удивила. Надеюсь, что игра улучшится, но то, что они показали сегодня это просто отвратительно!» — подчеркнул экс-президент «Локомотива».

По его мнению, полузащитник Арсен Захарян вообще потерялся и опустил руки, также его не устроила игра полузащитника Александра Ерохина. Наумов отметил, что мальтийцы при этом спокойно выходили из-под прессинга, и если бы не пенальти и не навыки вратаря Маринато Гильерме, матч мог бы закончиться со счетом 1:1.

Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. На десятой минуте забил гол нападающий Федор Смолов, ставший капитаном команды в этом игре. На 84-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев, осуществивший пенальти.

