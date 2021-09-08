Карпин прокомментировал победу сборной России над Мальтой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу команды над Мальтой в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главного тренера, игра была слишком нервной, любой отскок мог изменить ход встречи. Однако задачу-минимум российская сборная выполнила, набрав семь очков и ноль пропущенных мячей в трех играх.

«Трудности есть, понятно, что хочется лучше», — сказал Карпин. Он добавил, что с тем временем, которое было у российских футболистов для подготовки к играм, результат не самый плохой.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0. На десятой минуте отличился нападающий Федор Смолов, который стал капитаном команды в этом матче. На 84-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.

После шести туров отбора в активе российской команды 13 очков. Она имеет одинаковое количество очков со сборной Хорватии, однако уступает лидерство в группе H по дополнительным показателям.