Сборная России обыграла Мальту в матче отбора к ЧМ-2022

Сборная России обыграла команду Мальты со счетом 2:0 в матче отбора к ЧМ-2022

Сборная России обыграла национальную команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0. На десятой минуте отличился нападающий Федор Смолов, который стал капитаном команды в этом матче. На 84-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.

После шести туров отбора в активе российской команды 13 очков. Она имеет одинаковое количество очков со сборной Хорватии и делит с командой лидерство в группе H.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября. Команда примет Словакию.